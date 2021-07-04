Орловчанка «подрезала» сожителя, чтобы тот не будил ее детей

4.7.2021 | 16:40 Новости, Происшествия

Женщина едва не убила своего возлюбленного, но осталась на свободе.

Решение по уголовному делу о поножовщине вынес Покровский районный суд Орловской области. Местную жительницу обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, она умышленно, с применением оружия, причинила тяжкий вред здоровью, опасный для жизни потерпевшего. Жертвой женщины стал ее сожитель, а причиной конфликта стал банальный семейный спор. Впрочем, и алкоголь сыграл свою негативную роль.

Из материалов дела следует, что в марте текущего года семья устроила ночное застолье. Подсудимая, ее сожитель и ее брат в помещении кухни совместно распивали спиртное с пяти часов утра. Лишь около девяти утра они начали расходиться по комнатам. Сожитель вошел в комнату, где спали маленькие дети подсудимой. Наверное, он при этом шумел, поскольку женщина сделала ему замечание и потребовала замолчать, чтобы он не разбудил детей.

В ответ мужчина разразился грубой нецензурной бранью. Ответ на оскорбления последовал незамедлительно. Женщина сбегала на кухню за ножом и ударила благоверного клинком в бедро. Остановить кровь в домашних условиях не удалось, так как нож задел артерию. К счастью, вовремя была вызвана «скорая», и медики спасли жизнь пострадавшего. Виновница не стала отпираться. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно.

ИА «Орелград»

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