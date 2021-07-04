Орловчанка согласилась взять 600 тонн соломы в счет погашения долга

Суд под Орлом рассмотрел иск о взыскании грубых кормов.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел любопытное гражданское дело о взыскании задолженности по арендной плате. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск подала местная жительница, а ответчиком стало агропредприятие «Верховскагро». Женщина заявила, что фирма задолжала ей за аренду земли. Из иска следовало, что в 2017-2018 годах у компании в аренде находились 147 земельных долей, принадлежащих истице, в 2019 году – 150 долей.

Женщина заявила, что арендная плата была выплачена не в полном объеме. В результате она потребовала взыскать с ответчика задолженность за указанный период времени. Конкретно истица просила присудить ей грубые корма в виде соломы в количестве 888 тонн и стоимость вспашки огорода по рыночным ценам в размере 5,661 миллиона рублей.

«Кроме того, просила взыскать с ответчика неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 тысяч рублей», — добавили в суде.

Фирма без боя не сдалась. Исковые требования она признала частично, доказав, что плату за 2017 год истица получила в полном объеме. Что касается 2018 и 2019 годов, то, по мнению ответчика, женщина сама уклонялась от получения платы за данный период времени. Изучив материалы, суд удовлетворил иск частично. В пользу женщины в счет погашения долга взыскано 594 тонны соломы и стоимости вспашки в размере 89 100 рублей. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано обеими сторонами.

ИА «Орелград»