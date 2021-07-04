Парахин увеличил число ярмарок в Орле

Еще две ярмарки внесены в муниципальный реестр на 2021 год.

Мэр Орла Юрий Парахин с завидной регулярностью редактирует собственное постановление от 30 декабря 2020 года № 5388 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах». На днях он внес очередную поправку, увеличив общее количество ярмарочных площадок в областной столице до 25-ти. Как следует из постановления, сделано это «в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса».

Под номером 24 в муниципальный реестр внесена универсальная ярмарка «Лужки», на которой будет разрешено продавать как продовольственные, так и непродовольственные товары. Она разместится на улице 6-й Орловской дивизии в районе дома №11Б. Режим работы: вторник-воскресенье с 8.00 до 20.00 часов. В качестве организатора указан некий ИП Брусенцев Ю.В.

Под номером 25 в реестре теперь значится универсальная ярмарка, которой разрешено работать на территории по переулку Рыночному и улицам Черкасская и Левый Берег реки Оки. Иными словами, она занимает территорию вокруг Центрального рынка. Работать этой ярмарке мэрия разрешила в ежедневном режиме с 7.00 до 18.00 часов. Организатором является центральное торговое предприятие ОПО «Союз Орловщины».

Напомним, несколькими днями ранее мэрия официально уведомила горожан и гостей областной столице об отмене ярмарки-выставки современных и традиционных ремесел, которая ежегодно проводится в День города (5 августа) в Городском парке культуры и отдыха, и тематического Дня меда, который проводится на Медовый спас (7 августа). Власти пояснили, что «мероприятия не состоятся по причине роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

«В адрес финансово-экономического управления администрации Орла поступили рекомендации управления Роспотребнадзора по Орловской области, где указано, что проведение ярмарок с массовым участием людей нецелесообразно в нынешних эпидусловиях», — такой комментарий дали в мэрии.

ИА «Орелград»