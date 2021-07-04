Суд оценил законность субсидирования перевозчиков в Орле

Один из перевозчиков требовал признать действия мэрии незаконными.

В Орле завершился процесс по рассмотрению иска одного из местных ИП, который требовал признать недействительным важный документ мэрии. Как уточнили в пресс-службе Советского райсуда, этот предприниматель работает на рынке пассажирских перевозок. Он оспорил законность некоторых пунктов постановления администрации Орла, которым был утвержден порядок предоставления субсидий перевозчикам. Напомним, уже много лет власти города из бюджета компенсируют перевозчикам часть так называемых выпадающих доходов за перевозку льготников.

Оспоренный порядок был утвержден постановлением администрации областной столицы еще в 2015 году, а его действующая редакция была утверждена в конце 2020 года. Истец заявил, что он «осуществляет перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам города Орла». Поэтому является одним из получателей указанной субсидии. Однако, как полагает ИП, субсидии мэрии в реальности не позволяют перевозчикам полностью компенсировать недополученные из-за льготников доходы.

Причина, считает истец, кроется в том, что вышеуказанным порядком процесс расчета сумм субсидий ограничен лимитом бюджетных обязательств. Однако суд, изучив представленные сторонами материалами, никаких нарушений со стороны мэрии не нашел. Порядок субсидирования был принят в соответствии с законом. Оспариваемые нормы о расчете субсидий «прав административного истца не нарушают» и вообще «обусловлены предусмотренными бюджетным законодательством принципами об эффективном использовании бюджетных средств и целевого характера бюджетных средств».

Также суд указал на то, что истец уже реализовал свое право на возмещение убытков в полном объеме при обращении в арбитражный суд с соответствующим иском. При таких обстоятельствах перевозчику в удовлетворении административных исковых требований было отказано. Спор дошел до Орловского областного суда, который оставил решение Советского районного суда без изменений. Тем самым, оно уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»