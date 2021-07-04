У стен колонии, где сидел Навальный, нашли незаконный объект

4.7.2021 | 11:53 ЖКХ, Новости

Не вписавшимся в нормы закона объектом была признана свалка отходов.

Как сообщает Урицкий районный суд, рассмотрено дело по иску прокуратуры о понуждении к совершению действий по ликвидации несанкционированной свалки отходов. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц к администрации поселка Нарышкино. Как уточнили в суде, межрайонный прокурор мотивировал свои требования следующим образом.

Судебному процессу предшествовало проведение прокурорской проверки, в ходе которой на земельном участке, находящемся около исправительной колонии №5 общего режима, была обнаружена несанкционированная свалка. Поскольку никто в добровольном порядке ликвидировать ее не пожелал, прокурор в суде потребовал обязать администрацию Нарышкино в течение 3 месяцев с даты вступления решения в законную силу обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки отходов.

Представитель администрации в суде возражала против удовлетворения исковых требований. Она заявила, что спорный участок, на котором была найдена свалка, не находится в муниципальной собственности, а относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Однако суд посчитал, что это не освобождает органы местного самоуправления от возложенной на них законом обязанности по организации деятельности по обезвреживанию, обработке, утилизации и захоронению отходов.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Напомним, что в исправительной колонии №5 в Нарышкино отбывал срок младший брат оппозиционера Алексея Навального — Олег Навальный. Он вышел на свободу в 2018 году после трех с половиной лет отсидки. Олег Навальный был осужден по делу «Ив Роше», другим фигурантом которого был его брат Алексей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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