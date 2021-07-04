В Орловской области объяснили, почему дети попадают в ДТП

Обеспечение безопасности дорожного движения обсудили в Ливнах.

Как сообщили в администрации Ливен, вопрос обеспечения безопасности дорожного движения был обсужден на очередном заседании профильной городской комиссии. Основным докладчиком стал государственный инспектор отдела ГИБДД «Ливенский» Роман Авдеев. По его словам, в текущем году в райцентре зарегистрировано уже 300 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, год назад их было 246. К счастью, в этих авариях никто не погиб, однако 11 человек получили травмы различной степени тяжести (в прошлом году — 15).

«В то же время три ДТП зарегистрировано с участием детей, в которых двое детей были травмированы, — говорят в администрации Ливен. — Причины происшествий с участием детей, в основном, связаны с нарушением правил дорожного движения, в том числе самими детьми при управлении велосипедами, скутерами. Как правило, не соблюдается важное правило: несовершеннолетним в возрасте до 14 лет передвигаться по проезжей части запрещено. При наличии тротуара это и вовсе необоснованный риск».

По итогам работы комиссии ее председатель Сергей Барыбин поручил «направить информацию в образовательные учреждения для проведения профилактической работы по безопасному поведению детей на дорогах». Напомним, по данным управления МВД России по Орловской области, за пять месяцев текущего года на дорогах региона зафиксировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате 25 детей получили ранения, а один ребенок погиб. За нарушения правил перевозки детей составлено 1282 административных материала, в ПДН направлено 70 информаций, по которым составлено 12 протоколов по ст.5.35 КоАП РФ.

ИА «Орелград»