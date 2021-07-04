Железнодорожному вокзалу в Орле гарантировали госохрану

Здание вокзала является памятником регионального значения.

Областные власти утвердили охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятнике архитектуры «Здание железнодорожного вокзала», расположенном в Орле на площади Привокзальной. Соответствующий приказ подписал Иван Алтухов, исполняющий обязанности начальника областного управления по государственной охране объектов культурного наследия. Охранное обязательство будет выдано собственнику здания, а копия будет направлена в Единый государственный реестр недвижимости.

Здание железнодорожного вокзала в Орле включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Оно было построено в 1950-1954 годах. Свой особый статус здание получило в 1993 году по решению малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов. Именно тогда в регионе впервые было принято «российское» постановление о мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры.

В 2019 году были установлены границы памятника и утвержден правовой режим использования его территории. Тогда же приказом областного департамента контрольной и надзорной деятельности был утвержден предмет охраны здания железнодорожного вокзала. Теперь дело дошло и до охранного обязательства. Согласно ему, на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности.

Документом разрешено проводить ремонт и реставрацию здания с его приспособлением для современного использования. Собственник обязан «обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия». При этом ему запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры.

ИА «Орелград»