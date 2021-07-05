Орловчанка едва не попала в тюрьму из-за купленной сим-карты

Девушка не устояла перед соблазном завладеть чужими деньгами.

Уголовное дело о необычной краже денег рассмотрел Северный районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая ранее не была судима. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. Из материалов следует, что она на законных основаниях в компании сотовой связи приобрела сим-карту, которую установила в свой мобильник и начала ею пользоваться.

Однажды на ее абонентский номер поступило неожиданное смс-сообщение. Банк известил о том, что на банковскую карту некоего незнакомого ей гражданина переведена определенная сумма денег. Девушку это озадачило. Подумав, она решила проверить, имеется ли связь с банком с ее сим-карты. Оказалось, что у нее открыт доступ к банковским операциям указанного гражданина.

Девушка не устояла перед соблазном и решила списать с чужого банковского счета деньги, чтобы похитить их. Она совершила несколько небольших списаний, украв в общей сложности 3600 рублей. Возможно, ей удалось бы похитить и большую сумму, но владелец счета оперативно заметил пропажу денег и тут же позвонил в банк, чтобы заблокировать карту. Далее он обратился в полицию, а найти воровку было уже «делом техники».

В ходе следствия и в суде всплыли неожиданные подробности этого хищения. Было доказано, что девушка действительно купила сим-карту на законных основаниях. Почему же ей пришла чужая смска? Ответ на этот вопрос дал продавец-консультант салона сотовой связи, выступивший в качестве свидетеля. Он пояснил, что продажа сим-карт осуществляется по паспорту покупателя.

При покупке могла сложиться ситуация, когда к сим-карте был привязан номер вышеуказанного гражданина, признанного потерпевшим по этому делу. Такое возможно, объяснил продавец, если сим-картой абонент не пользуется в течение трех лет. По истечению этого времени она блокируется, а через некоторое время выпускается новая сим-карта с тем же номером. Суд учел эти показания при вынесении приговора и наказал девушку уголовным штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»