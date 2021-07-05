Орловский облсовет отправил два обращения в Госдуму

Одно из них касается Жилищного кодекса, другое – «наливаек»

Как и ожидалось, орловский облсовет по итогам сессии 2 июля принял решение направить два обращения в Госдуму. «Орелград» уже рассказывал об обоих письмах.

Одно из них касается Жилищного кодекса – депутаты попросили приостановить действие ч. 5 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 документа. С 1 июля вступили в силу изменения, согласно которым субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не будут предоставляться гражданам, имеющим подтвержденную вступившим в законную силу судебным актом непогашенную задолженность. Депутаты опасаются, что норма ударит по малоимущим гражданам и многодетным семьям.

Во втором случае облсовет попросил Госдуму уточнить требования к «наливайкам» — пивным магазинам на первых этажах многоквартирных домов. Федеральный закон гласит, что работа «наливаек» допускается только в объектах общепита, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионам дано право устанавливать дополнительные ограничения. Как пишут орловские депутаты, буквальное прочтение указанной нормы позволяет сделать вывод, что регионы вправе устанавливать такие ограничения только двумя способами: либо увеличивать площадь «наливаек», либо полностью запрещать их работу.

Вместе с тем многоквартирные дома, в которых расположены «наливайки», находятся не только в спальных районах, но и в центрах городов, где ограничивать работу бизнеса нецелесообразно, отметили парламентарии. «Учитывая вышеизложенное областной Совет обращается в Государственную Думу с просьбой рассмотреть вопрос по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, тем самым расширив полномочия субъектов», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»