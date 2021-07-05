В Орле прохожие задержали юного грабителя

5.7.2021 | 13:02 Новости, Происшествия

21-летний парень сорвал с шеи женщины цепочку с крестиком

В Орле прохожие самостоятельно задержали 21-летнего грабителя, который средь бела дня ограбил женщину. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Инцидент произошел 2 июля на улице Максима Горького. Парень ударил 56-летнюю женщину в шею, а затем сорвал с нее цепочку с крестиком и подвеской-иконой. Жертва грабителя закричала, и ее услышали прохожие. Они догнали преступника, скрутили его и позвонили в полицию.

В беседе с правоохранителями юноша сознался в совершении преступления. Награбленное у него изъяли частично. Фигуранта дела задержали, возбуждено уголовное дело о грабеже.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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