Первые места забрали команды из Москвы

В Орле завершился этап чемпионата России по пляжному волейболу. Финальные игры состоялись на площади Ленина 4 июля.

Как сообщила пресс-служба облсовета, соревнования длились четыре дня. В них приняли участие 37 мужских и 28 женских команд. Орловскую область представляли три команды – мужская, женская и смешанная. Однако выйти в финал им не удалось.

В итоге первые места забрали команды из Московского региона. Среди мужчин сильнейшей оказалась команда ВК ФРПВ-ЦОП/ВК Искра. Второе место завоевал петербургский волейбольный клуб «Зенит», третье – команда из Краснодара. В женском дивизионе победил ВК «Динамо» (Москва), серебро завоевала команда из Калининградской области и Обнинска, бронзу – еще один московский клуб.

После финала состоялась церемония награждения. Участников приветствовал спикер облсовета Леонид Музалевский и депутаты заксобрания.

«Уважаемые спортсмены, судьи, волонтёры! Хотел бы сказать искреннее спасибо за ту прекрасную игру, которую мы видели, за ту радость, которую вы нам подарили. Я имею честь раз в неделю играть со своими коллегами в волейбол, и сегодня совершенно точно могу сказать, что мы видели прекрасную технику, настоящую борьбу, борьбу за каждый мяч. Уважаемые спортсмены, вы показали высочайшее мастерство, прекрасная игра! Искренне поздравляю и желаю удачи в дальнейших соревнованиях! И, конечно, я выражаю слова благодарности спонсорам, всем, кто сделал этот праздник волейбола на орловской земле и что самое главное — подготовил такую прекрасную базу», — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»