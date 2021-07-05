В Орловской области начали искать хозяев недвижимости

Новый механизм выявления правообладателей заработал в регионе.

Как пояснили в управлении Росреестра по Орловской области, новый механизм заработал в соответствии с требованиями федерального закона, который вступил в силу 29 июня 2021 года. Речь идет о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Заниматься этим должны органы местного самоуправления, которых новый закон наделил такой обязанностью. Данные о выявленных правообладателях муниципальные чиновники должны передавать в Росреестр для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

«Органам местного самоуправления предоставлено право самостоятельно, без доверенности, обратиться в орган регистрации с соответствующим заявлением о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, о правообладателе такой недвижимости, — говорит Надежда Кацура, руководитель регионального Росреестра. — А также в случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о котором внесены в ЕГРН, является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, прекратившие свое существование — с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости».

При этом подготовка и представление акта обследования не потребуется, добавляет Надежда Кацура. Чиновникам на местах предстоит выполнить немалую работу. Так, согласно требованиям закона они обязаны проанализировать сведения, содержащиеся в архивах или в распоряжении уполномоченных органов. Кроме того, им придется направлять запросы в органы власти разного уровня, а также нотариусам «для получения сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, которые могут находиться в архивах или в распоряжении таких органов,»организаций или нотариусов».

ИА «Орелград»