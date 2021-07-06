Детскую смертность в Орле доведут до нормы

«Нужные» показатели смертности утвердило областное правительство.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил в новой редакции паспорт региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Как следует из документа, она является одним из инструментов эффективной реализации государственной политики в сфере охраны здоровья детей.

Программа направлена на достижение целевого показателя национального проекта – снижение младенческой смертности в Орловской области в 2024 году до 4,8 случая на 1000 родившихся живыми. В свою очередь, данный показатель признан чиновниками индикатором целевого показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», который был установлен Стратегией национального развития.

Снижать младенческую смертность в регионе планируют за счет развития материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, ремонта детских больниц и отделений, внедрения современных профилактических и реабилитационных технологий, а также медоборудования, актуализация схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами и повышения квалификации неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов и педиатров.

Согласно данным правительства региона, на фоне продолжающегося снижения общей численности населения в Орловской области растет доля детей. Если в 2019 году она составила 18,2 процента (136,1 тысячи детей) от общей численности населения, то в 2018 году — 18 процентов, в 2017 году – 17,8 процента. В 2020 году в Орловской области было принято 5745 родов (в 2019 году – 5940, в 2018 году – 6705). Показатель младенческой смертности по итогам минувшего года составил 5,4 на 1000 родившихся живыми (в 2019 году – 5,2, в 2018 году – 5,1, в 2017 году – 5,8). В течение последних лет в структуре младенческой смертности на первом месте находятся заболевания перинатального периода, на втором – врожденные аномалии, на третьем – заболевания нервной системы, на четвертом – синдром внезапной смерти.

ИА «Орелград»