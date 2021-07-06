Еще 97 орловцев заразились коронавирусом

6.7.2021 | 11:05 Новости, Общество

Общее число случаев достигло 37 983

За прошедшие сутки еще 97 жителей Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 37 983.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, число жертв выросло до 760. Выздоровели 82 человека (35 972 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 5 658 672 (+23 378). Скончались 139 316 (+737 – новый максимум за все время пандемии). Выздоровели 5 101 852 (+18 411).

ИА «Орелград»

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