Еще одну орловскую школу признали опасной

В Кромском районе суд обязал чиновников обеспечить охрану школы.

Очередной иск о понуждении чиновников к действиям выиграла прокуратура в Орловской области. Ранее сразу в нескольких районах прокурорские работники по суду сумели обязать местные власти выделить средства на обеспечение охраны школ в рамках федерального антитеррористического законодательства. В данном случае подобный иск был подан прокурором Кромского района в интересах неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних.

Как пояснили в пресс-службе районного суда, ответчиками по делу стали Кромская начальная общеобразовательная школа и администрация Кромского района. Ранее прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности. Было установлено, что в указанной школе нет охраны. Признали данный факт и представители ответчиков. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Суд обязал администрацию Кромского района в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу выделить денежные средства в размере, необходимом для обеспечения охраны здания школы. Для этого разрешено привлечь сотрудников как частных охранных организаций, так и подразделений вневедомственной охраны. Руководство школы суд обязал нанять охрану в течение одного месяца после выделения финансирования. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»