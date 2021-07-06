Еще одну орловскую школу признали опасной

6.7.2021 | 15:03 Новости, Общество

В Кромском районе суд обязал чиновников обеспечить охрану школы.

Очередной иск о понуждении чиновников к действиям выиграла прокуратура в Орловской области. Ранее сразу в нескольких районах прокурорские работники по суду сумели обязать местные власти выделить средства на обеспечение охраны школ в рамках федерального антитеррористического законодательства. В данном случае подобный иск был подан прокурором Кромского района в интересах неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних.

Как пояснили в пресс-службе районного суда, ответчиками по делу стали Кромская начальная общеобразовательная школа и администрация Кромского района. Ранее прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об антитеррористической защищенности. Было установлено, что в указанной школе нет охраны. Признали данный факт и представители ответчиков. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Суд обязал администрацию Кромского района в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу выделить денежные средства в размере, необходимом для обеспечения охраны здания школы. Для этого разрешено привлечь сотрудников как частных охранных организаций, так и подразделений вневедомственной охраны. Руководство школы суд обязал нанять охрану в течение одного месяца после выделения финансирования. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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