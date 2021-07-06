Клычков назвал условия договора с казаками

В Орловской области чиновникам велели звать на помощь казаков.

Губернатор Андрей Клычков утвердил положение о порядке заключения органами исполнительной государственной власти Орловской области договоров и соглашений с казачьими обществами. Подготавливая такие документы, орловские чиновники должны опираться на нормы федерального закона о привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы. Контроль за исполнением постановления возложен на главу администрации губернатора и правительства Орловской области.

Клычков разрешил чиновникам заключать соглашения с хуторскими, станичными, городскими, районными, юртовыми, окружными и отдельскими казачьими обществами. Именно в таких договорах и должны быть четко прописаны задачи и функции, которые органы власти будут возлагать на казаков, а казаки – принимать на себя. Сложившаяся практика показывает, что, как правило, казаки помогают властям в охране общественного порядка.

В соглашении определяются предмет договора, условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к решению поставленных задач, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия договора, основания и порядок изменения и его досрочного расторжения. Контроль за соблюдением условий договора с казачьим обществом возложен на орган исполнительной государственной власти Орловской области, подписавший этот договор.

ИА «Орелград»