На Орловщине провинившимся учителям откажут в льготной ипотеке

Власти региона обновили условия оказания соцпомощи молодым учителям.

Губернатор и председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки молодым учителям для выплаты в полном объеме первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа)». Кстати, оно было принято в 2014 году, то есть за несколько лет до того, как Клычков приехал в Орел из Москвы, чтобы возглавить регион.

Изменения коснулись условий предоставления такой помощи. Напомним, право на получение социальной выплаты имеют молодые (в возрасте до 35 лет включительно) учителя государственных и муниципальных школ, являющиеся гражданами РФ, проживающие в Орловской области и имеющие на момент представления документов стаж работы в должности учителя не менее шести месяцев. Они должны иметь собственные средства, которых вместе с дотацией от государства должно хватить на покупку жилья, причем их доля должна превышать бюджетную.

Согласно обновленной редакции документа, «приобретаемое посредством социальной выплаты жилое помещение должно находиться на территории Орловской области, отвечать установленным санитарным и техническим нормам и правилам, иным требованиям действующего законодательства». Также уточнен перечень документов, которые соискатели должны подавать в областной департамент.

В их число входит «документ, подтверждающий наличие (отсутствие) дисциплинарных взысканий за последние шесть месяцев по основному месту работы». Дело в том, что одним из основных условий оказания господдержки молодым учителям в Орловской области было и остается «отсутствие дисциплинарных взысканий по месту работы за последние шесть месяцев». Данное ограничение создает риск того, что процессу оформления льготной ипотеки вольно или невольно может помешать, например, директор школы.

Отсутствие справки об отсутствии дисциплинарных взысканий, согласно обновленной редакции документа, является основанием для отказа соискателю. Есть опасение, что в условиях, когда лимит бюджетных средств на выделение таких социальных выплат ограничен, простые выговоры учителям могут превратиться в удобный инструмент для регулирования числа претендентов на господдержку.

ИА «Орелград»