В Орле бывшего судебного пристава заподозрили в мошенничестве

6.7.2021 | 12:04 Новости, Общество

По данным следствия, он присвоил 10 тысяч рублей, которые предназначались для погашения долга

Следственный комитет возбудил уголовное дело на бывшего судебного пристава Орловского районного отделения регуправления ФССП. Его подозревают в мошенничестве, сообщается на сайте СК.

По данным следствия, осенью 2020 года пристав использовал свое служебное положение и обманул должника по исполнительному производству. Сотрудник УФССП заявил, что мужчина может передать ему деньги, а пристав впоследствии погасит ими долг. В итоге орловец передал госслужащему 10 150 рублей — а пристав присвоил их и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается. Преступление вскрыла служба собственной безопасности УФССП, сообщила пресс-служба ведомства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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