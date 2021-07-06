В Орле после проверок ужесточат контроль за закупками лекарств

Государственный надзор будет установлен на региональном уровне.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в статьи 7 и 8 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан». Инициатива, прежде всего, продиктована необходимостью приведения регионального закона в соответствие с аналогичным федеральным законом. Главным новшеством станет расширение полномочий правительства Орловской области в сфере охраны здоровья.

В частности, оно получит одновременно право и обязанность утверждения положения о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ужесточение такого контроля продиктовано уже практикой. Ранее аудиторы областной Контрольно-счетной палаты не раз выявляли нарушения в сфере закупок лекарств, и зачастую эти нарушения были связаны с установлением цен.

Например, как уже писал «Орелград», в прошлом году КСП проверила реализацию нацпроекта «Здравоохранение», включая входящий в него региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В результате было установлено, что «заказчиками устанавливались требования, которые могли ограничить конкуренцию на торгах». В отчете КСП отмечено, что торги на 100,7 миллиона рублей не состоялись, в результате чего государственные контракты были заключены с единственным поставщиком.

Соответственно, не удалось сэкономить бюджетные средства. Следствием этого стало, что почти все такие контракты получили всего две компании, причем одна из них получила 78 процентов от суммы всех заключенных контрактов. Было установлено, что департамент здравоохранения в документации на закупки установил требования к поставке товара, которые удовлетворяли малое количество потенциальных поставщиков. В основном, это были крупные фармацевтические компании.

ИА «Орелград»