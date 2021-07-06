В Орловской области стали реже убивать на улицах

6.7.2021 | 7:59 Новости, Происшествия

Уличная преступность в регионе пошла на убыль по сравнению с прошлым годом.

В текущем году в Орловской области состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 7,4 процента. Такие данные приведены в информации регионального управления МВД России о состоянии оперативной обстановки за пять месяцев 2021 года.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в структуре уличной преступности на 11,2 процента сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. В полиции подчеркивают, что в их числе вообще не зарегистрировано изнасилований, а убийств совершено на 33,3 процента меньше, чем годом ранее. Кроме того, на 45,8 процента меньше совершено грабежей, на 29,4 процента — краж, на 9,1 процента — фактов незаконного оборота наркотиков.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, — говорится в отчете УМВД. — При участии народных дружин раскрыто три преступления, пресечено 83 административных правонарушения. С использованием технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто два преступления и пресечено 123 административных правонарушения».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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