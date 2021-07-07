Аграрный университет имени Парахина обрел нового ректора

7.7.2021 | 7:03 Новости, Образование

Руководить орловским вузом ожидаемо будет Владимир Масалов.

Министерство сельского хозяйства РФ 6 июля 2021 года издало приказ о назначении ректора Орловского государственного аграрного университета имени Парахина. Как и ожидалось, эту должность занял Владимир Масалов, который до сих пор руководил данным вузом в качестве исполняющего обязанности ректора. Приказ о назначении подписала заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова.

Основанием для этого послужило не только заявление самого Масалова, но и согласование полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Ректорат и сотрудники Орловского ГАУ оперативно поздравили Владимир Масалова с назначением на должность ректора. «Ваш профессиональный опыт, энергия, управленческий талант и организаторские способности позволят Вам добиться значительных достижений на этом высоком и ответственном посту. От всего сердца желаем успехов в Вашей нелегкой и ответственной работе!», — говорится в тексте поздравления. Кстати, Владимир Масалов – доцент, доктор биологических наук. В 1996 году он окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария».

Это назначение стало уже вторым громким кадровым решением в орловских вузах за последнюю неделю. Как ранее писал «Орелград», 1 июля 2021 года заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в режиме видеоконференцсвязи представила коллективу Орловского государственного института культуры нового руководителя. Исполняющим обязанности ректора института стал доктор экономических наук, профессор Владимир Матвеев, сменивший на этом посту Николая Паршикова.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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