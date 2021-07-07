Четыре школьника в Орле сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Показатели ЕГЭ по области значительно выросли.

Четыре орловских школьника получили максимальные баллы на ЕГЭ по информатике и ИКТ, сообщает правительство Орловской области.

В 2021 году экзамен впервые проводился в компьютерной форме. Результаты оказались лучше прошлогодних. Директор регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов сообщил, что средний показатель по области увеличился более чем на 4 балла. На 6% увеличилось число школьников, которые набрали 80 и более баллов. А вот число тех, кто не перешёл порог (40 баллов), уменьшилось в 3 раза.

100 баллов по информатике и ИКТ получили три выпускника гимназии №19 города Орла и выпускник СОШ №2 города Ливны.

ИА «Орелград»