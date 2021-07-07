Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 38 тысяч

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 98 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 38 тысяч и достигло 38 081, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 98 человек.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 763. Выздоровели 88 человек (36 060 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 5 682 634 (+23 962). С начала пандемии скончались 140 041 (+725). Выздоровели 5 121 919 (+20 067).

ИА «Орелград»