Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 38 тысяч

7.7.2021 | 11:05 Новости, Общество

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 98 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 38 тысяч и достигло 38 081, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 98 человек.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 763. Выздоровели 88 человек (36 060 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 5 682 634 (+23 962). С начала пандемии скончались 140 041 (+725). Выздоровели 5 121 919 (+20 067).

ИА «Орелград»

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