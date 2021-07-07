Клычков утвердил ценники на объекты приватизации

Губернатор поручил продать государственное имущество.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал сразу несколько однотипных постановлений, которыми определил перечень приватизируемого в 2021 году государственного имущества. Кроме того, на основании отчетов независимых оценщиков для каждого объекта была установлена начальная цена. Эти ценники губернатор также утвердил лично. Продажей имущества по поручению Клычкова займется акционерное общество «Российский аукционный дом».

Как ранее писал «Орелград», именно эта организация получила право представлять Орловскую область на торгах по итогам проведенного в регионе конкурсного отбора. Такое право АО получило на 2021-2023 годы. За свои услуги оно будет взимать агентский процент, который включается в цену лота. Что касается самого имущества, то с молотка планируется пустить более десятка объектов, часть из которых, впрочем, чиновники безуспешно пытались продать и в предыдущие годы.

Например, губернатор распорядился пустить с молотка детский дом, расположенный в поселке Колпна. Казна планирует выручить за него 6,004 миллиона рублей с учетом стоимости участка под детдомом. В 12,8 миллиона рублей Клычков оценил недострой в поселке Дружный Сабуровского сельского поселения Орловского района, который планируется продать вместе с земельным участком общей площадью 2265 квадратных метра.

Дросковская ветеринарная лечебница в селе Дросково Покровского района оценена губернатором в 2,063 миллиона рублей. В довесок к ней пойдут сарай, гараж и земля. Здание Краснорыбницкого ветучастка в Свердловском районе губернатор распорядился продать не менее чем за 916,8 тысячи рублей, здание Сорочье-Кустовского ветучастка в том же районе – за 596,2 тысячи.

Кроме того, котельная на улице Фомина в Орле вместе со вспомогательными помещениями должна пополнить бюджет региона на 10,073 миллиона, а хозяйство по выращиванию женьшеня и лекарственных трав в Хотынецком районе – на 926,5 тысячи рублей. Впрочем, это хозяйство, расположенное в селе Алисово, уже не раз выставлялось на торги, но желающих выкупить у Орловской области женьшеневый бизнес пока не нашлось.

ИА «Орелград»