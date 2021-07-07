Под Орлом прокурор добился смягчения наказания для осужденного

Верховский районный суд изменил приговор мирового судьи.

Как пояснили в пресс-службе Верховского районного суда Орловской области, речь идет о судьбе местного жителя, которого ранее мировой суд признал виновным по ч.1 ст.314 УК РФ (злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы от отбывания наказания). Молодого человека приговорили к лишению свободы на 6 месяцев с последующим ограничением свободы на 10 месяцев и 3 дня. Основное наказание он должен отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Однако данный вердикт обжаловала прокуратура, подавшая апелляционное представление. Оно и было рассмотрено районным судом. Прокурор не оспаривал доказанность вины и правильность квалификации действий осужденного, подчеркнули в пресс-службе райсуда. При этом он просил исключить из приговора указание на наличие в действиях осужденного рецидива преступлений и в связи с этим смягчить назначенное наказание.

Рассмотрев уголовное дело, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора. В результате из приговора был исключен рецидив как обстоятельство, отягчающее наказание, а срок основного наказания был снижен до 5 месяцев лишения свободы. Правда, отбывать их преступнику все равно придется в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»