Стали известны причины смерти 30 детей в Орловской области

Областные власти обнародовали аналитическую информацию.

Согласно данным правительства Орловской области, смертность детей в возрасте до 4 лет в 2020 году в регионе составила 6,3 случая на каждую 1000 детей, родившихся живыми. Для сравнения, в 2019 году показатель составлял 7,8 случая, в 2018 году – 7,4. Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2020 году составила 50,5 случая на каждые 100 тысяч детей соответствующего возраста (в 2019 году – 44,3, в 2018 году – 61,7).

«В структуре младенческой смертности по месту смерти 87,1 процента детей в 2020 году умерло в стационаре Орловской области 3-го уровня, 12,9 процента — на дому и 3,2 процента — за пределами области (в НИИ ССХ им. Бакулева)», — говорится в аналитической информации, приложенной к региональной программе развития детского здравоохранения.

Определили специалисты и структуру младенческой смертности. Так, в 2020 году в Орловской области умер 31 ребенок в возрасте до 1 года. Заболевания перинатального периода унесли жизни 10 маленьких орловцев, врожденные пороки развития – 7, болезни нервной системы – 6, инфекционные заболевания – 3, синдром внезапной смерти – 2.

Кроме того, в трех случаях были поставлены диагнозы «инородное тело в дыхательных путях», «острая дыхательная недостаточность» и «другие виды шока, неинфекционный колит неуточненный». Добавим, что в текущем году, в январе-апреле, в Орловской области зарегистрировано 11 фактов смерти младенцев в возрасте до 1 года.

ИА «Орелград»