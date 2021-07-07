В Орле буфету не хватило 4 метров до черты закона

Компанию наказали за непозволительную близость к школе.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Одно из ООО, которое зарегистрировано в Орле, оспорило в суде постановление управления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности. Компания просила признать этот документ незаконным и недействительным. Поводом для составления административного протокола послужила проверка, которую сотрудники упомянутого ведомства провели по заявлению бдительного гражданина.

Последний написал, что в буфете, принадлежащем ООО, продается табачная продукция. Бдительный гражданин указал, что происходит это вблизи территории учебных заведений, а это, напомним, запрещено федеральным законодательством. Торговать табаком запрещено ближе, чем в 100 метрах от границ образовательных организаций. По заявлению гражданина было проведено административное расследование.

Эксперт лично посетил буфет и убедился в том, что там продается табачная продукция. Далее последовали измерения. Дело в том, что недалеко от буфета расположен лицей. Эксперт направил запрос в городское управление градостроительства о предоставлении топографической съемки с указанием расстояний между объектами. Из ответа управления следовало, что расстояние от буфета до ближайшей точки границы территории лицея составляет 96 метров.

Кроме того, эксперт самостоятельно произвел замер расстояния от ближайшей точки буфета до ближайшей точки лицея, для чего использовался лазерный дальномер. Этот замер также показал, что расстояние между объектами составляет 96 метров. Таким образом, буфету не хватило каких-то четырех метров для того, чтобы вписаться в требования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». По итогам административного расследования провинившаяся компания была наказана штрафом в размере 30 тысяч рублей. Оспорить это постановление ей так и не удалось, поскольку областной арбитраж отказал в удовлетворении заявленного требования.

ИА «Орелград»