В Орле отремонтируют дорогу на улице Ломоносова

Обновление проезжей части запланировано на 2022 год.

В Орле в 2022 году отремонтируют дорогу на улице Ломоносова, сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

В планах у властей — обновить асфальт и отремонтировать тротуары, расширить проезжую часть при выезде на улицы Октябрьскую и Лескова, создать «островок безопасности» у дома №7 по улице Ломоносова, расширить парковку возле инфекционного стационара на 10 мест.

Сейчас проводится конкурс по поиску подрядчика, который займётся ремонтом дороги на улице Ломоносова. Срок контракта — до 30 июня 2022 года, но дорожники смогут начать работы сразу после заключения договора.

ИА «Орелград»