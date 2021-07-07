В Орле разрешат создавать вытрезвители

Полномочия областных властей будут расширены за счет «алкоголиков».

Орловский облсовет в первом чтении рассмотрел законопроект о внесении изменений в статью 13 Закона «О правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области». Предложенные поправки дополняют полномочия регионального правительства. В частности, оно наделяется правом определять уполномоченный орган исполнительной государственной власти. Последний будет заниматься организацией мероприятий по оказанию помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Кроме того, правительство наделяется правом утверждения порядка создания в Орловской области специализированных организаций для тех, кто находится в состоянии опьянения. Поясним, что речь идет о возвращении вытрезвителей. Дело в том, что с 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон, который регулирует вопросы оказания помощи подвыпившим гражданам.

Фактически он восстанавливает систему вытрезвителей, которая была свернута еще в 2000-х. Правда, в самом законе такого термина нет. Вытрезвители в нем названы «специализированными организациями для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Согласно федеральному закону создавать вытрезвители должны региональные и местные власти. Регионам дано право определения порядка оказания соответствующей помощи гражданам.

Поэтому на региональном уровне потребовалось скорректировать законодательную базу. Сама система будет выстроена позднее. Кстати, федеральный закон гласит, что вытрезвители могут быть образованы как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Более того, законом разрешается взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения, причем право устанавливать собственные «тарифы» также дано регионам.

ИА «Орелград»