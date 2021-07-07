В Орле у торговца конфисковали Reebok и Adidas

Суд признал торговца виновным в нарушении авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные по итогам проведенной в Орле проверки. Из материалов дела следует, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в апреле этого года посетили один из торговых лотков на Центральном рынке, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. В ходе проверки они выявили в реализации полтора десятка пар «брендовой» спортивной обуви. Кроссовки, кеды и спортивные тапочки были украшены такими известными мировыми логотипами как Nike, Fila, Converse, Vans, Puma, Reebok и Adidas.

Законно оформленных прав на реализацию подобной продукции у торговца не было. Проверяющие пришли к выводу, что его действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). В суде представители надзорного ведомства просили признать ИП виновным и наказать его административным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Ответчик в судебном заседании признал факт совершения административного правонарушения, но при этом просил снизить размер предложенного штрафа. Он пояснил, что всего у него в продаже находилось 15 пар «брендовой» обуви общей стоимостью 11 500 рублей. ИП признал, что у него нет документов, разрешающих использование вышеуказанных товарных знаков, и что он не заключал каких-либо соглашений с правообладателями этих брендов. В результате суд признал торговца виновным и решил наказать его административным штрафом в размере 25 тысяч с конфискацией всей продукции, указанной в протоколе ареста товара.

ИА «Орелград»