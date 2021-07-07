В Орле у торговца конфисковали Reebok и Adidas

7.7.2021 | 14:30 Новости, Общество

Суд признал торговца виновным в нарушении авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные по итогам проведенной в Орле проверки. Из материалов дела следует, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в апреле этого года посетили один из торговых лотков на Центральном рынке, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. В ходе проверки они выявили в реализации полтора десятка пар «брендовой» спортивной обуви. Кроссовки, кеды и спортивные тапочки были украшены такими известными мировыми логотипами как Nike, Fila, Converse, Vans, Puma, Reebok и Adidas.

Законно оформленных прав на реализацию подобной продукции у торговца не было. Проверяющие пришли к выводу, что его действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). В суде представители надзорного ведомства просили признать ИП виновным и наказать его административным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Ответчик в судебном заседании признал факт совершения административного правонарушения, но при этом просил снизить размер предложенного штрафа. Он пояснил, что всего у него в продаже находилось 15 пар «брендовой» обуви общей стоимостью 11 500 рублей. ИП признал, что у него нет документов, разрешающих использование вышеуказанных товарных знаков, и что он не заключал каких-либо соглашений с правообладателями этих брендов. В результате суд признал торговца виновным и решил наказать его административным штрафом в размере 25 тысяч с конфискацией всей продукции, указанной в протоколе ареста товара.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования