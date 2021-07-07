В Орловской области осветят 128 км дорог

Финансирование будет выделено из средств Дорожного фонда.

Областные власти в новой редакции утвердили перечень объектов строительства линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Отметим, что реализация данной программы стартовала еще в 2019 году, а ее окончание намечено на 2024 год. Причин для корректировки документа было две. Первая заключается в более эффективном использовании средств регионального Дорожного фонда, за счет которого финансируются мероприятия.

Вторая причина – техническая. Напомним, не так давно губернатор Андрей Клычков разделил один крупный департамент на два отдельных, в связи с чем в документацию пришлось вносить новое наименование исполнителя. Данной программой, в частности, теперь будет заниматься вновь созданный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Целью проведения работ заявлено повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. В целом за весь период реализации программы планируется осветить чуть более 128,7 километров дорог. Так, на 2021 год запланировано устройство линий искусственного электроосвещения на автомобильной дороге «Орел – Гать – Лаврово – Редькино» в Орловском районе общей протяженностью 5,073 километра. Также искусственное освещение будет оборудовано на дорогах «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря», «Орел – Знаменское» – Биофабрика», «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области», «Орел – Хардиково» и «Южный подъезд к городу Мценск».

ИА «Орелград»