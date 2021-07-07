В орловском городе ввели правило открытого огня

7.7.2021 | 17:15 Новости, Общество

Власти Ливен определились с местом для разведения костров.

Администрация орловского райцентра Ливны издала постановление об определении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий на территории города. Для этого местные власти отвели строго определенный участок. Он расположен на улице Хохлова, напротив очистных сооружений МУП «Водоканал». Разводить костры и сжигать мусор там разрешено с использованием открытого огня.

В то же время чиновники установили запрет на использование открытого огня и разведение костров в вышеуказанном специально отведенном месте при установлении особого противопожарного режима на территории Орловской области или города Ливны. Напомним, такой режим в регионе был введен распоряжением правительства еще 23 июня. Поскольку он не отменен, получается, что в Ливнах одновременно разрешили и запретили сжигать мусор и разводить костры в специально отведенном для этого месте.

Постановление городских властей также регламентирует использование огня при осуществлении праздничной торговли. Так, в райцентре официально допускается использование открытого огня для приготовления пищи «в целях оказания услуг общественного питания», но, опять же, со строгим соблюдением Правил противопожарного режима в РФ. Остается добавить, что на территории Ливен и Ливенского района, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящий момент зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования