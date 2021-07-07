В орловском городе ввели правило открытого огня

Власти Ливен определились с местом для разведения костров.

Администрация орловского райцентра Ливны издала постановление об определении мест и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий на территории города. Для этого местные власти отвели строго определенный участок. Он расположен на улице Хохлова, напротив очистных сооружений МУП «Водоканал». Разводить костры и сжигать мусор там разрешено с использованием открытого огня.

В то же время чиновники установили запрет на использование открытого огня и разведение костров в вышеуказанном специально отведенном месте при установлении особого противопожарного режима на территории Орловской области или города Ливны. Напомним, такой режим в регионе был введен распоряжением правительства еще 23 июня. Поскольку он не отменен, получается, что в Ливнах одновременно разрешили и запретили сжигать мусор и разводить костры в специально отведенном для этого месте.

Постановление городских властей также регламентирует использование огня при осуществлении праздничной торговли. Так, в райцентре официально допускается использование открытого огня для приготовления пищи «в целях оказания услуг общественного питания», но, опять же, со строгим соблюдением Правил противопожарного режима в РФ. Остается добавить, что на территории Ливен и Ливенского района, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящий момент зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

ИА «Орелград»