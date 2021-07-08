Кукурузные поля под Орлом назвали «вирусными»

Посевы представляют собой потенциальную угрозу вспышек АЧС.

С достаточно неожиданным заявлением выступило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Оно официально известило как организации, так и простых орловских селян об угрозе широкого распространения африканской чумы свиней на территории России, включая подведомственные управлению регионы. Согласно приведенной статистике, на сегодня насчитывается 8 активных вспышек АЧС у домашних свиней и 5 — у диких кабанов.

В ведомстве напомнили, что регулирование численности и снижение миграционной активности диких кабанов являются важнейшим звеном профилактической работы при угрозе распространения АЧС. Однако недавно была найдена неожиданная угроза. Кроется она в «наличии полей с кукурузой в непосредственной близости от крупных свинокомплексов Орловской и Курской областей, имеющих IV уровень компартмента».

ТУ Россельхознадзора ссылается на письмо Минсельхоза РФ еще от 2019 года. Из него следует, что поля с кормовыми культурами могут являться кормовой базой дикого кабана. Наиболее привлекательными являются овес, пшеница, кукуруза, бобовые и корнеклубнеплоды. Учитывая это, нахождение полей с указанными культурами вблизи крупных свиноводческих предприятий, ферм и хозяйств представляет собой риск распространения АЧС.

В связи с этим министерством было рекомендовано исключить засев полей с кормовыми культурами на расстоянии ближе 1 км от ограждения свинокомплекса. А если это невозможно, использовать электропастухи, шумовые отпугивающие сигналы и прочее. Перечень рекомендаций довольно широк. Вместе с тем, в Орловской области были найдены кукурузные поля, этим рекомендациям не отвечающие. Непонятно, кто и что теперь будет с ними делать. Но официально сельхозпредприятиям Орловской области указано на необходимость «обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на недопущение заноса АЧС из дикой фауны, в том числе по расположению полей с кормовыми культурами с учетом рекомендаций Минсельхоза».

ИА «Орелград»