Молебны начали проводить у святого источника под Орлом

В регионе возродили практику, прервавшуюся несколько лет назад.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Хотынецком районе возрождена необычная традиция. Отныне молебны будут совершаться на Знаменском источнике перед иконой Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в деревне Челищево. Как отмечают в митрополии, традиция появилась здесь давно, однако на протяжении нескольких лет богослужения не проводились. Теперь практику решили возродить. Первое после долгого перерыва богослужение совершил иерей Андрей Сорокин.

«Святой источник выбивает на берегу водохранилища на реке Лубна, в трех километрах севернее трассы Орел-Брянск, — уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Родник, который еще называют «Паниковец», по-настоящему стал народным. Силами верующих святой источник был огорожен, здесь построена купель».

Также сообщается, что в день празднования иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в Челищево собираются не только местные жители. Сюда приезжают многие паломники со всей Орловской области и даже из других регионов. Еще одна традиция получила продолжение в Никольском храме поселка Сосково, где митрополит Тихон совершил Божественную литургию «в память Всех святых, в земле Русской просиявших».

Как пояснили в митрополии, этот праздник ведет свое начало с середины XVI века. Затем он был отменен, но 26 августа 1918 года восстановлен решением Поместного Собора Российской Церкви. В 1946 году вышла в свет «Служба Всем святым, в земли Российской просиявшим», изданная Московской Патриархией, после чего началось повсеместное празднование памяти Всех русских святых.

«Согласно православному вероучению, святые — это помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей человеческой жизни, и частое обращение к ним — естественная потребность всякого христианина, — говорят в митрополии. — Тем более, обращаясь к русским святым, современные христиане верят, что «наши святые сродники» никогда не забывают своих потомков, совершающих «любовию их светлый праздник».

ИА «Орелград»