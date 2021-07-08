Областным чиновникам велели объясниться по «мусорному» вопросу

Департамент строительства привлечен в качестве ответчика по антимонопольному делу.

В Орле получила продолжение история с возбуждением антимонопольного дела в отношении департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Как уже писал «Орелград», его завели по мотивам обращения в УФАС компании «Исследовательский центр «Единое мнение», зарегистрированной в Москве. И вот теперь управление ФАС вынесло определение о назначении этого дела к рассмотрению.

Кратко напомним, что предметом спора стала документация к аукциону на выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». Торги объявлял указанный департамент. К претендентам он предъявил о наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. По мнению компании-заявителя, данное требование «направлено на ограничение и устранение конкуренции».

Техническое задание предусматривало проведение натурных измерений для получения данных о фактическом объеме и массе накапливаемых твердых коммунальных отходов в частных домовладениях и многоквартирных домах. Также подрядчик должен был определить морфологический состав накапливаемого в регионе мусора и на основании полученных данных рассчитать нормативы накопления ТКО в отношении разных категорий потребителей.

Заявитель считает, что для проведения такой работы «мусорная» лицензия не нужна. УФАС при рассмотрении жалобы усмотрело в действиях чиновников признаки нарушения антимонопольного законодательства. В результате департаменту велели объясниться. Антимонопольщики адресовали ведомству несколько вопросов, ответы на которые чиновники должны успеть дать до 20 июля текущего года.

Так, УФАС запросило у департамента правовое обоснование установления в аукционной документации требования о наличии у потенциальных исполнителей указанной выше лицензии, а также сообщить, какие действия департамент намерен предпринять в связи с тем, что спорный аукцион был признан несостоявшимся. Кроме того, департамент должен сообщить, проводились ли им в период с 2019 года и по настоящее время торги с предметом закупки, аналогичным спорному аукциону, и если да – представить соответствующие документы. Также УФАС поинтересовалось, какие именно организации, по мнению чиновников департамента, могут выполнить заказанные научно-исследовательские работы.

ИА «Орелград»