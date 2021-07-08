Орловец увез чужую машину на эвакуаторе

Подозреваемого задержали. По факту кражи возбудили уголовное дело.



Сотрудники уголовного розыска Орла установили подозреваемого в краже автомобиля, сообщает УМВД по Орловской области.

В июне 2021 года у жителя Орла украли автомобиль ВАЗ-2112. Мужчина оставил его во дворе дома на улице Чапаева, а спустя некоторое время не обнаружил. Потерпевший сообщил полицейским, что автомобиль был неисправен, и уехать на нем было невозможно.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался житель соседнего дома. Полицейские выяснили: преступник нанял эвакуатор, чтобы украсть автомобиль.

В настоящий момент подозреваемого опрашивают. Транспортное средство пока не обнаружили.

ИА «Орелград»