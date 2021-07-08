Орловский бизнес погружается в пучину долгов?

В регионе значительно вырос объем кредиторской задолженности.

В Орловской области размер просроченной кредиторской задолженности предприятий и организаций на конец апреля 2021 года достиг уровня 3,557 миллиарда рублей. Такие сведения предоставил Орелстат. При этом доля просроченных долгов в общем объеме кредиторской задолженности увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2 процентных пункта. К началу мая 2021 года она составила 5,2 процента.

Аналитики Орелстата также оценили размер и структуру просроченной кредиторской задолженности по видам экономической деятельности. Чуть более 50 процентов всех долгов орловского бизнеса приходится на сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство. Предприятия этих сфер деятельности сообща задолжали своим кредиторам 1,79 миллиарда рублей. Впрочем, для АПК это – обычная картина. Многие сельхозпредприятия по весне берут кредиты на проведение полевых работ, а расплачиваются по ним после сбора урожая.

Второй крупнейший должник региона – предприятия, работающие в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. В общем объеме задолженности их доля превышает 33 процента. Они задолжали кредиторам более 1,2 миллиарда рублей. На этом фоне сравнительно небольшими выглядят долги предприятий сферы обрабатывающих производств (289,6 миллиона рублей) и коммунальной сферы (27,2 миллиона). Добавим, что по целому ряду отраслей экономики сведения о кредиторской задолженности в открытом доступе не публикуются «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных».

ИА «Орелград»