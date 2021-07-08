Под Орлом продавец не оценила благородство своего нанимателя

Женщина присвоила чужие деньги, но избежала уголовных неприятностей.

Любопытное гражданское дело рассмотрено Хотынецким районным судом. Как пояснили в пресс-службе этого учреждения, на днях был удовлетворен иск о взыскании долга по договору займа, в роли которого выступила обыкновенная расписка. Иск подал местный житель. Он заявил, что передал в долг ответчице 130 тысяч рублей на 1 год, о чем и свидетельствует расписка. Однако она вернула ему всего 3000 рублей. В связи с этим он просил обязать женщину выплатить ему оставшиеся 127 тысяч.

При изучении материалов суд вскрыл весьма интересные обстоятельства спорной сделки. Кстати, при передаче денег никто не присутствовал, так что свидетелей не было. Вместе с тем выяснилось, что истец является индивидуальным предпринимателем и владеет небольшим магазином. Ответчица работала у него в качестве продавца, но без трудового договора. Истец пояснил, что она находилась на испытательном сроке.

Было установлено, что спорные 130 тысяч рублей женщина взяла из магазина самовольно. Подобные действия вполне могли подпасть под уголовную статью о присвоении и растрате. Но ИП не стал заявлять на нее в полицию. Узнав о пропаже денег, он поговорил с женщиной. Она обещала все вернуть. Тогда и был найден выход – женщина написала расписку о том, что 130 тысяч рублей позаимствовала.

Через несколько месяцев после этого она отдала вышеуказанные 3000 рублей, после чего перестала отвечать на телефонные звонки. Кстати, в судебное заседание ответчица также не явилась, уважительности причин неявки суду не сообщила. Процесс в итоге она проиграла. Суд исковые требования удовлетворил полностью и взыскал с «заемщицы» в пользу ИП задолженность по договору займа (расписке) в сумме 127 тысяч рублей.

ИА «Орелград»