Рабочие отремонтировали водопровод в Заводском районе Орла

8.7.2021 | 9:48 Важное, ЖКХ, Новости

Вода должна вернуться в квартиры в течение дня

Коммунальщики отремонтировали водопровод, который прорвало вечером 7 июля на Комсомольской улице. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в инстаграме.

Работы шли всю ночь. Ремонтники раскопали землю до трубы, откачали воду, а затем заменили участок трубы длиной 5,5 метров.

«Починили! Начинаем обратную засыпку! Впереди хлорирование и опрессовка», — рассказал Парахин примерно в 9.00. Вода должна появиться в квартирах орловцев в течение дня.

  • Из-за прорыва трубы без воды остались 100 тысяч жителей Орла, в том числе 17 тысяч детей. Водопровод обеспечивает водой почти 1000 домов и 58 социальных объектов.

ИА «Орелград»

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