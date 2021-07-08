Рабочие отремонтировали водопровод в Заводском районе Орла

Вода должна вернуться в квартиры в течение дня

Коммунальщики отремонтировали водопровод, который прорвало вечером 7 июля на Комсомольской улице. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в инстаграме.

Работы шли всю ночь. Ремонтники раскопали землю до трубы, откачали воду, а затем заменили участок трубы длиной 5,5 метров.

«Починили! Начинаем обратную засыпку! Впереди хлорирование и опрессовка», — рассказал Парахин примерно в 9.00. Вода должна появиться в квартирах орловцев в течение дня.

Из-за прорыва трубы без воды остались 100 тысяч жителей Орла, в том числе 17 тысяч детей. Водопровод обеспечивает водой почти 1000 домов и 58 социальных объектов.

ИА «Орелград»