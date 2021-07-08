Школьники приподняли Орловскую область в рейтинге достижений

Регион занял 15-е место по числу дипломов Всероссийской олимпиады школьников.

В Орловской области эксперты департамента образования подвели итоги выступлений школьников на олимпиадах по общеобразовательным предметам. Сообщается, что в минувшем учебном году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников юные орловцы добились высоких результатов. Один из них одержал победу, а еще восемь человек стали призерами. В облдепартаменте отмечают, что это «лучший результат эффективной работы по развитию талантов школьников в регионе, начиная с 2015 года».

В качестве «вещественного доказательства» приводится национальный рейтинг, сформированный на основе протоколов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Согласно ему, Орловская область в 2021 году заняла 15-е место по количеству дипломов в расчете на 100 тысяч человек. По сравнению с рейтингом 2015 года регион улучшил свои позиции на 42 пункта.

«Всероссийская олимпиада – это самое массовое мероприятие для обучающихся, которое занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и во всем мире, — говорится в сообщении департамента образования. — Она охватывает 24 общеобразовательных предмета и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В 2020/2021 учебном году в Орловской области в олимпиадном движении приняли участие 25 тысяч обучающихся».

В частности, почти 900 учеников 9-11 классов приняли участие в региональном этапе по 22 общеобразовательным предметам. Подведение итогов этого этапа показало, что 29 процентов участников добились высоких результатов, заняв призовые места. Из них 43 участника стали победителями и 211 – призерами.

ИА «Орелград»