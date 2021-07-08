Усачи больше не представляют угрозы для Орловской области

В регионе отменен карантинный фитосанитарный режим.

В Орловской области упразднена карантинная фитосанитарная зона по малому черному еловому усачу и черному сосновому усачу. Такие данные приводит пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что речь идет о лесном массиве в Корсаковском районе. Площадь фитосанитарной зоны составляла 93 га. Она была установлена еще в 2013 году, когда на данной территории были выявлены опасные вредители.

Дело в том, что малый черный еловый усач вида Monochamus sutor Linnaeus и черный сосновый усач вида Monochamus galloprovincialis (Olivier) – это жуки, способные за короткий срок нанести огромный урон лесу. После выявления этих насекомых в Корсаковском районе был срочно введен карантинный фитосанитарный режим.

Одновременно сотрудники Россельхознадзора разработали программу по локализации и ликвидации карантинных объектов, согласно которой «хозяйствующими субъектами проводились мероприятия по борьбе с вредителями». Вероятно, все эти мероприятия принесли положительный эффект. Насекомые на указанной выше территории исчезли.

Специалисты не наблюдают их там уже на протяжении трех лет. В связи с этим и было принято решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны. «Юридические лица и граждане, осуществляющие деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, уведомлены об ее упразднении», — отметили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»