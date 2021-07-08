В Орле обнаружили подозрительные чипсы

8.7.2021 | 13:50 Новости, Общество

Продукция изготавливалась без проведения производственного контроля.

Вопиющий факт нарушения требований законодательства при производстве пищевой продукции выявили в Орле сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. Как сообщили в этом ведомстве, внеплановая проверка была проведена в отношении производственного цеха, который принадлежит одному из местных ИП.

Подчеркнем, что проведена она была в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Само предприятие занимается производством мясных чипсов. Инспекторы установили, что при этом не соблюдаются обязательные требования Технического регламента Таможенного союза, в частности, на предприятии не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП.

Это означает, что «не обеспечивается безопасность пищевой продукции в процессе ее производства и хранения. По результатам проверки на индивидуального предпринимателя составили административный протокол, по итогам рассмотрения которого выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, ИП предписали устранить выявленные нарушения.

ИА «Орелград»

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