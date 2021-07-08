За сутки еще 95 орловцев заразились коронавирусом

8.7.2021 | 11:42 Новости, Общество

Общее число случаев в регионе достигло 38 176

За прошедшие сутки еще у 95 орловцев подтвердился коронавирус, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 38 176.

Вместе с тем за день скончались два пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 765. Выздоровели 82 человека (36 142 всего).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 707 452 (+24 818) случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 775 летальных исходов, выздоровели 5 143 255 человек.

ИА «Орелград»

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