Ещё 92 орловца заразились COVID-19

9.7.2021 | 13:04 Новости, Общество

Три человека скончались

За прошедшие сутки в Орловской области ещё 92 человека заразились коронавирусом. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по COVID-19.

Три человека не смогли побороть болезнь, 83 выздоровели. Всего за время пандемии на Орловщине выявили 38 268 случаев заболевания. Победили вирус 36 225 человек, 768 орловцев умерли.

Всего в России 9 июля выявили 25 766 новых заболевших. За время пандемии COVID-19 заразились 5 733 218 россиян. Из них 5 156 087 выздоровели, 141 501 человек умер.

ИА «Орелград»

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