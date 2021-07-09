Орловец врезался в полицейский автомобиль и избил экипаж

Дело передано в суд.

Жителя Глазуновского района обвинили в ряде преступлений, сообщает Следственный комитет по Орловской области.

В марте 2021 года обвиняемый, который ранее уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде, снова сел за руль в нетрезвом состоянии. В итоге мужчина врезался в полицейский автомобиль. Сотрудник МВД попытался усадить пьяного водителя в служебную машину, но тот стал активно сопротивляться и применять силу. На помощь напарнику пришёл другой полицейский — и получил от обвиняемого удар кулаком в нос.

Мужчине предъявлено обвинение по трём статьям. Уголовное дело рассмотрит местный суд.

ИА «Орелград»