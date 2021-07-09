Орловские МФЦ перестанут принимать без записи

9.7.2021 | 13:57 Новости, Общество

Такую меру примут в связи с COVID-19

С 12 июля в отделах МФЦ по Орловской области приостановят массовый приём граждан, сообщает правительство Орловской области. Меру принимают из-за распространения коронавируса.

Приёмы будут проходить по предварительной записи. Записаться на приём можно:
по телефону +7 (4862) 59-86-86 или через сайт МФЦ.

Без предварительной записи в порядке живой очереди МФЦ продолжит выдавать документы, подтверждать учетную запись на портале госуслуг и предоставлять сведения из реестра недвижимости (ЕГРН).

В правительстве напомнили, что при посещении МФЦ необходимо соблюдать масочный режим.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования