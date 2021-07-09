Орловские МФЦ перестанут принимать без записи

Такую меру примут в связи с COVID-19

С 12 июля в отделах МФЦ по Орловской области приостановят массовый приём граждан, сообщает правительство Орловской области. Меру принимают из-за распространения коронавируса.

Приёмы будут проходить по предварительной записи. Записаться на приём можно:

по телефону +7 (4862) 59-86-86 или через сайт МФЦ.

Без предварительной записи в порядке живой очереди МФЦ продолжит выдавать документы, подтверждать учетную запись на портале госуслуг и предоставлять сведения из реестра недвижимости (ЕГРН).

В правительстве напомнили, что при посещении МФЦ необходимо соблюдать масочный режим.

ИА «Орелград»