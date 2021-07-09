Орловских детей и подростков не будут прививать от COVID-19

9.7.2021 | 15:43 Медицина, Новости

Вакцинацию можно будет пройти только с 18 лет

В Орловской области от коронавируса не будут вакцинировать детей и подростков младше 18 лет. Об этом сообщил и.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев.

«Других разъяснений и поручений пока нет», — заключил он.

По состоянию на 8 июля первый компонент вакцины получили 124 178 орловцев. 83 903 человека завершили вакцинацию.

6 июля в Москве начали тестировать вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Как сообщила «Российская газета», исследование продлится около года.

ИА «Орелград»

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