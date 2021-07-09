Три человека пострадали в ДТП с «французами» под Орлом

9.7.2021 | 10:38 Важное, Новости, Происшествия

На трассе столкнулись «Пежо» и «Рено»

Три человека получили травмы в ДТП на трассе Орел-Тамбов, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 8 июля в 18.50 на 13 км автодороги. Инспекторы установили, что обе машины ехали от Орла к Ливнам. В определенный момент «Рено Логан», которая ехала сзади, врезалась в «Пежо». Судя по снимку с места происшествия, после ДТП «Рено» улетела в кювет.

Все пострадавшие находились в «Логане» — женщина-водитель 1974 г. р., пассажирка 1980 г. р. и пассажирка 1994 г. р. Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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