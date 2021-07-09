ТТП Орла избежало банкротства

Предприятие погасило задолженность перед налоговой службой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила о погашении основной задолженности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) Орла. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Орловской области, который прекратил рассмотрение заявления.

Налоговая служба сообщила арбитражу, что задолженность ТТП погашена в полном объеме – на сумму 49 млн рублей. Поэтому «основания для введения в отношении МУП процедуры банкротства отсутствуют».

ТТП Орла в последнее время испытывает колоссальные проблемы. В марте 2020 года предприятие попытался обанкротить «Орловский энергосбыт» из-за долга размером 37,5 млн рублей. Однако оператор электротранспорта избежал банкротства из-за моратория, введенного на время пандемии коронавируса.

В июле «Орловский энергосбыт» отключил питание тяговой подстанции ТТП из-за долгов. Движение трамваев и троллейбусов ненадолго прекращалось, но возобновилось, когда ТТП подключилось к другой подстанции.

ИА «Орелград»