ТТП Орла избежало банкротства

9.7.2021 | 12:17 Новости, Экономика

Предприятие погасило задолженность перед налоговой службой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила о погашении основной задолженности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) Орла. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Орловской области, который прекратил рассмотрение заявления.

Налоговая служба сообщила арбитражу, что задолженность ТТП погашена в полном объеме – на сумму 49 млн рублей. Поэтому «основания для введения в отношении МУП процедуры банкротства отсутствуют».

ТТП Орла в последнее время испытывает колоссальные проблемы. В марте 2020 года предприятие попытался обанкротить «Орловский энергосбыт» из-за долга размером 37,5 млн рублей. Однако оператор электротранспорта избежал банкротства из-за моратория, введенного на время пандемии коронавируса.

В июле «Орловский энергосбыт» отключил питание тяговой подстанции ТТП из-за долгов. Движение трамваев и троллейбусов ненадолго прекращалось, но возобновилось, когда ТТП подключилось к другой подстанции.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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