У половины заболевших COVID-19 орловцев развилась пневмония

9.7.2021 | 14:36 Новости, Общество

По данным регионального оперштаба, случаев воспаления лёгких из-за коронавируса становится больше

В Орловской области COVID-19 провоцирует воспаление лёгких у 47% заболевших, сообщили в региональном оперштабе. Это на 5% больше, чем на прошлой неделе.

Чаще всего пневмонией заболевают люди старше 65 лет — больше 45% среди всех случаев. Реже всего воспаление лёгких коронавирус провоцирует у детей до 6 лет, а также у подростков 15-17 лет — это происходит в 0,6% случаев.

Сообщается, что более 86% заболеваний внебольничной пневмонией приходится на пенсионеров, безработных, студентов, а также работников частных компаний и сотрудников сферы образования. Доля медиков с воспалением лёгких составляет только 2,9%.

ИА «Орелград»

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